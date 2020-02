SPAL-Juventus, Ramsey: “Champions League? Pronti per il Lione. La mia posizione ideale…”

La Juventus continua a vincere.

Sul campo del Paolo Mazza è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della venticinquesima giornata di Serie A: i bianconeri si sono imposti con il risultato di 2 a 0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey, che hanno regalato al tecnico Maurizio Sarri tre punti fondamentali per allungare su Lazio e Inter.

Al termine del match il centrocampista gallese della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per aver contribuito direttamente alla vittoria della sua squadra e parlando anche del prossimo impegno in Champions League contro il Lione. Queste le sue dichiarazioni: “Un ottimo modo di iniziare una settimana impegnativa, è sempre molto difficile venire a giocare in questi campi. La posizione in cui mi esprimo meglio è questa, ho giocato da mezzala in questi ultimi anni. Champions? Siamo pronti, dagli ottavi di finale sono tutte difficili le gare“.