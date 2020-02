Spal-Juventus, quote e probabili formazioni: le scelte di Di Biaggio e Sarri

Tutto pronto per Spal-Juventus.

Stasera, i biancocelesti di Ferrara ospiteranno e sfideranno i bianconeri, ancora in testa e pienamente intenzionata a portare a casa il suo nono scudetto consecutivo. La gara, in programma alle ore 18.00 allo Stadio “Paolo Mazza”, sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

Le quote e i pronostici dei bookmakers puntano tutto sulla formazione ospite. Il segno 1, infatti, è quotato a 7.50, il segno X a 4.75 e infine il segno 2 a 1.40.

Prima in casa per Gigi Di Biagio, che recupera Vicari ma perde Dabo e Cerri. In dubbio anche il modulo, con la Spal che potrebbe presentarsi con il tridente composto da Strefezza, Petagna e Di Francesco. Altrimenti Castro potrebbe agire a supporto degli attaccanti. Dietro invece c’è sempre Zukanovic.

Maurizio Sarri perde Gonzalo Higuain, ma ritrova Cristiano Ronaldo, che dopo il riposo concordato contro il Brescia, partirà dal primo minuto con Dybala. Qualche chance di titolarità invece per Gigi Buffon. Mancherà lo squalificato Bonucci, dunque, spazio probabilmente alla coppia de Ligt-Chiellini con quest’ultimo che torna a vestire una maglia da titolare.

Di seguito, le probabili formazioni.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.