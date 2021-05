Serie A, Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali del match della “Dacia Arena”

Tutto pronto per la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Juventus.

Alle 18.00 va in scena il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus, sfida che vale punti importantissimi in chiave Champions League per la compagine allenata da Andrea Pirlo. Vecchia Signora a quota 66 punti in campionato, momentaneamente quinta in classifica a sole tre lunghezze dalla seconda in classifica, il Milan di Stefano Pioli, ieri vittorioso nello scontro di San Siro contro il Benevento di Filippo Inzaghi, sempre più invischiato nella lotta a non retrocedere, dopo il ko contro i rossoneri.

Di seguito le formazioni ufficiali del match in programma alle ore 18.00

UDINESE – Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS – Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

