Serie A, Sampdoria-Juventus 1-2: le magie di Dybala e CR7 regalano il primo posto a Sarri

La Juventus torna al primo posto.

Sul campo dello stadio Luigi Ferraris di Genova è andata in scena la sfida tra la Sampdoria e i bianconeri, che si sono affrontati in occasione della diciassettesima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri passano in vantaggio dopo 19 minuti con una bellissima rete di Paulo Dybala: cross di Alex Sandro in direzione della Joya che si coordina perfettamente e con un tiro al volo da fuori area batte Audero, 0 a 1.

La Juventus controlla il possesso del pallone ma i blucerchiati riescono a riportare il risultato in parità al 35′: Alex Sandro rinvia male verso il centro della sua area di rigore e regala palla a Caprari, che calcia di prima intenzione battendo Buffon e firmando l’1 a 1.

Poco prima della fine del primo tempo i bianconeri si riportano nuovamente in vantaggio: altro bel traversone di Alex Sandro per Cristiano Ronaldo, che con uno stacco imperioso (CR7 raggiunge i 2.56 metri di altezza) sovrasta Murru e di testa realizzare la rete dell’1 a 2.

Nel secondo tempo gli ospiti riescono a mantenere invariato il risultato e si difendono con calma dagli ultimi attacchi della Sampdoria, portando a casa i tre punti: la Juventus ritorna al primo posto in classifica e sorpassa nuovamente l’Inter, che sabato affronterà il Genoa sul campo di San Siro.