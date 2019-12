Serie A, l’analisi di Sconcerti: “La Fiorentina deve vendere Chiesa. Supercoppa? La Lazio ha un problema”

Mario Sconcerti analizza attentamente la 17a giornata di Serie A.

Inter-Genoa, la ricetta di Conte: “Raccolto meno del seminato. Domani la partita più importante, possiamo batterli solo se…”

Il noto giornalista ed ex opinionista di Sky, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha parlato del match del ‘Franchi’ di questa sera e si è altresì soffermato sul match di Supercoppa tra la Juventus e la Lazio.

Inter-Genoa, Thiago Motta: “Noi a San Siro per vincere. Conte? Un grandissimo, le incomprensioni…”

“La Roma è un avversario pessimo per la Fiorentina, è veloce, sa tenere il pallone. Temo le capacità di gioco, hanno un centrocampo a quattro con Zaniolo e Pellegrini tra i più pericolosi. Diawara? È un giocatore orizzontale, non mi entusiasma. Quando tornerà Cristante, giocherà lui. È comunque utile. Veretout giocatore verticale con caratteristiche importanti, ora è un po’ stanco. Corre tanto, ma è un giocatore completo. Chiesa? D’accordo nel venderlo a gennaio, perché il problema è rifare la squadra. Rischia seriamente la Serie B. Se si può rifare la squadra subito, facciamola. Il problema è cercare di rifare la squadra, con tutti i mezzi possibili, anche vendendo Chiesa. Lazio-Juventus? Controproducente per la Lazio non giocare in campionato, dopo aver fatto la rimonta, ti ritrovi con una partita in meno e distante. Sarà una partita molto aperta, difficile battere due volte la Juventus, ma non mi sembra neanche una Juve eccezionale. La Lazio è più in forma in questo momento. Se vincesse la Lazio, sarebbe un segnale importante anche per il campionato. Si penserebbe che la Lazio è la squadra più forte”.

VIDEO Saint-Etienne-Psg, gli uomini di Tuchel dominano la Ligue 1: il gol di Icardi e lo show di Mbappé…