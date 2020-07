Serie A, Juventus-Torino: Sarri sceglie Bernardeschi, Longo si affida a Belotti. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il Derby della Mole.

Sul campo dell’Allianz Stadium andrà tra poco in scena la sfida tra la Juventus e il Torino, che si affronteranno in occasione della trentesima giornata di Serie A. Gara importantissima per i bianconeri, che hanno bisogno di tre punti per tenere lontana la Lazio e mantenere il predominio sul primo posto in classifica. I granata invece vogliono invertire il trend negativo delle due sconfitte consecutive subite contro il Cagliari e la Lazio, battendo i cugini per risollevare il morale e la posizione in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e Moreno Longo:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.