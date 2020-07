Serie A, Juventus-Sampdoria 2-0: CR7 e Bernardeschi, nono scudetto di fila per i bianconeri

La Juventus batte la Sampdoria e conquista il nono titolo consecutivo.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria, gara fondamentale per le sorti dello scudetto: i bianconeri, dopo la sconfitta subita contro l’Udinese, aveva a disposizione un altro match-point per vincere il nono titolo consecutivo.

Partono molto lente le due squadre, che nella prima metà di gara sono costrette a giocarsi già i primi cambi: Claudio Ranieri perde Chabot, mentre Maurizio Sarri è costretto a cambiare sia Danilo sia Paulo Dybala, sostituito da Federico Bernardeschi. I bianconeri provano con calma a gestire la gara, riuscendo a trovare il vantaggio nell’ultimo minuto disponibile prima della fine del primo tempo grazie ad uno schema su calcio di punizione: Pjanic tocca per Cristiano Ronaldo che calcia di prima con il destro trovando l’angolo basso, 1 a 0 e gol numero 31 per CR7.

Nel corso del secondo tempo gli ospiti provano a trovare la rete del pareggio scoprendosi in modo più avventuroso, ma i padron di casa riescono a trovare il raddoppio al minuto 67: Ronaldo calcia dal limite dell’area di rigore ma trova la risposta di Audero, sulla respinta si avventa Bernardeschi che da pochi passi non può sbagliare, 2 a 0 e primo gol in campionato per il numero 33. All’82′ clamorosa occasione per Gonzalo Higuain: assist di Cristiano per il Pipita, che calcia da pochi passi ma manca clamorosamente lo specchio della porta.

Al minuto 87 fallo di Depaoli che atterra Alex Sandro all’interno dell’area di rigore: dal dischetto va ovviamente CR7 che calcia di potenza e incredibilmente colpisce la traversa. In pieno recupero sugli sviluppi di calcio d’angolo Leonardo Bonucci calcia a botta sicura ma trova il clamoroso intervenuto di Yoshida che in spaccata toglie il pallone dalla porta.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Juventus, che vince il nono scudetto consecutivo e il 36esimo della sua storia dopo aver sofferto per una stagione e aver mancato numerosi match-point per conquistare il titolo, in uno dei campionati più combattuti degli ultimi anni.