Serie A, Juventus-Roma 1-3: doppietta di Perotti, Sarri chiude con una sconfitta

La Juventus perde contro la Roma e chiude il campionato con due sconfitte consecutive.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, che si sono affrontate in occasione dell’ultima giornata di Serie A. Partono subito fortissimo i bianconeri che dopo appena sei minuti riescono a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Rabiot prolunga verso il secondo palo dove trova Gonzalo Higuain, che con una zampata vincente batte Fuzato e firma il gol dell’1 a 0.

La Roma prova a cercare il gol del pareggio e riesce a trovarlo al 23′: calcio d’angolo battuto da Perotti in direzione di Nikola Kalinic, che sovrasta Rugani e con un bel colpo di testa firma la rete dell’1 a 1. Al minuto 30 sfiora il gol per la Juventus il giovane Gianluca Frabotta, terzino sinistro dell’Under 23: bel tiro in diagonale del classe ’99 che non riesce però a centrare lo specchio della porta. Al 37′ grandissimo gol del giovane Riccardo Calafiori, difensore centrale della Roma classe 2002: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva al numero 61 che calcia di prima e trova la rete dell’1 a 2, ma il direttore di gara ferma tutto perché la sfera era uscita prima dal campo.

Lo stesso Calafiori al 43′ viene atterrato in area di rigore da Danilo: dal dischetto va lo specialista Perotti che non sbaglia e realizza il gol dell’1 a 2 completando la rimonta dei giallorossi. Nel corso del secondo tempo, precisamente al minuto 53, la Roma trova anche la terza rete della gara: clamorosa corsa palla al piede di Zaniolo che apre in due la difesa bianconera, palla poi per Perotti il quale non sbaglia e realizza la sua doppietta personale, 1 a 3.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Roma, che batte la Juventus e chiude il campionato al quinto posto in classifica.