Serie A, Juventus-Napoli: Pirlo con Buffon dal 1′, Dybala in panchina. Gattuso ritrova Koulibaly. Le formazioni ufficiali

Finalmente, Juventus–Napoli si gioca.

Non era mai accaduto che la gara di andata si giocasse dopo quella di ritorno. Inizialmente programmata al 4 ottobre, è stata a lungo in calendario col 3-0 a favore dei bianconeri, prima che il Collegio di Garanzia dello Sport ribadisse la necessità di giocare. Match decisivo per la corsa Champions League: Juve e Napoli sono appaiate al quarto posto a quota 56 punti, con gli azzurri in vantaggio negli scontri diretti grazie al successo del San Paolo. Calcio d’inizio alle 18,45.

Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno all’Allianz Stadium.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.