Serie A, Juventus-Napoli: è arrivata la decisione sul ricorso dei partenopei

La Corte Sportivo d’Appello ha respinto il ricorso del Napoli confermando la sconfitta a tavolino dei partenopei e il -1 in classifica.

Lo scorso 4 ottobre la Juventus si era presentato all’Allianz Stadium, al contrario dei partenopei che restarono in Campania nonostante la FIGC non avesse posticipato il match. Di seguito il comunicato ufficiale.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre”.