Serie A, Juventus-Milan: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

La sfida tra Juventus e Milan risulterà decisiva in ottica Champions League.

Entrambe le compagini sono ancor in corsa per un posto nell’Europa che conta. Una lotta spietata quella che si sta consumando nei piani alti della classifica, con attualmente la sola Inter – ufficialmente campione d’Italia – sicura di poter accedere alla prossima edizione della Champions League.

Consapevoli di tutti i risultati e di eventuali passi falsi – come quello della Lazio a Firenze -, sia Juventus che Milan scenderanno in campo con la voglia di chi sa affrontare certi grandi confronti. Il match dell’Allianz Stadium – in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A – sarà certamente lo specchio dell’equilibrio che, in questa parte di stagione, si è visto sia negli scontri diretti che direttamente nella corsa europea in classifica.

Serie A, verso Juventus-Milan: CR7 vs Ibra, Pirlo sfida Pioli. Quel posto in Champions League…

Secondo le maggiori agenzie di scommesse sportive, la Juventus parte favorita. Quota 1.75 per la formazione di Andrea Pirlo, che giocando in casa – seppur senza pubblico sugli spalti – dovrebbe avere una spinta in più per guadagnare tre punti fondamentali in ottica europea. I ragazzi di Stefano Pioli sembrerebbero invece, sulla carta, sfavoriti e partono da un 4.40 iniziale. Il pareggio si avvicina molto alla quota per l’eventuale vittoria del Milan, fissandosi a 3.90.

Juventus-Milan, Pirlo: “Match aperto. Rapporto di CR7 con i compagni? Ecco la verità”

Di seguito le probabili formazioni.