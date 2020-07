Serie A, Juventus-Lazio 2-1: Immobile non basta, CR7 ipoteca il nono scudetto bianconero consecutivo

Si chiude la trentaquattresima giornata di Serie A.

Allo Stadium Juventus e Lazio si sono scontrate in un big match decisivo per la corsa allo scudetto. Le due squadre si sono battute fino all’ultimo minuto per ottenere punti preziosi in vista del termine della stagione. Un palo a testa nel primo tempo (uno colpito da Alex Sandro e l’altro da Immobile) ed una traversa di Cristiano Ronaldo nella ripresa. Ad avere la meglio, proprio grazie all’attaccante bianconero, sono stati alla resa dei conti i padroni di casa. Il numero sette del club di Torino ha portato in vantaggio i suoi a tre minuti dall’inizio del secondo tempo, realizzando un calcio di rigore concesso alla squadra di Maurizio Sarri per un fallo di mano di Bastos al limite dell’area. Pochi istanti dopo arriva anche il raddoppio, firmato ancora da CR7, su assist di Dybala. L’argentino riesce infatti a sfruttare in ripartenza un grave errore di Luiz Felipe e regala al compagno un pallone destinato alla rete. Soltanto all’81’ i biancocelesti accorciano le distanze. Il direttore di gara concede infatti un calcio di rigore per un fallo di Bonucci su Immobile. È proprio quest’ultimo a realizzare la rete dagli undici metri. Il gol tuttavia non basta. A pochi secondi dal novantesimo una punizione di Milinkovic-Savic impensierisce Szczesny, ma l’estremo difensore polacco vola verso l’incrocio dei pali e dice di no agli avversari. Nulla da fare: la squadra di Simone Inzaghi non riesce a portare a casa alcun punto. Risultato finale 2-1.

La Juventus vola a 80 punti e ipoteca lo scudetto. Ad Inter, Atalanta e Lazio servirebbe adesso un miracolo per strappare la vetta della classifica ai bianconeri. I capitolini restano a quota 69 e adesso dovranno lottare per conquistare almeno il secondo posto, attualmente a -3.

