Serie A, Higuain: “Sarri allenatore fantastico. Con lui sono rinato”

Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti più prolifici negli ultimi anni in Serie A.

La scorsa stagione ha abbandonato l'Italia per provare una nuova esperienza in America, al fine di tornare nuovamente a divertirsi e a segnare. Gli anni nella penisola italiana sono stati probabilmente i migliori della sua carriera, e questa sera il bomber argentino è stato ospite del format live su TwitchBobo Tv, dove ha raccontato diversi aneddoti sui suoi momenti migliori in Italia.

Gonzalo Higuain al Napoli con Maurizio Sarri in panchina è riuscito a segnare 36 gol in una stagione, infrangendo ogni tipo di record. Il pipita sottolinea come il tecnico ex Juventus sia stato fondamentale per lo sviluppo della sua carriera: "Il primo anno ho sofferto, poi quando è arrivato Sarri sono andato meglio. Prima dell’arrivo di Maurizio ero indeciso se continuare, poi ci ho parlato e in cinque minuti mi ha convinto a restare. Con lui poi ho fatto 36 gol. E’ stato un grande maestro, è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto. In Serie A ci sono meno spazi, ma se vuoi lo trovi. Devi avere la qualità per farlo e per segnare”.