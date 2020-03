Serie A, Cassano: “Sì ai playoff scudetto. Taglio stipendi Juventus? Decisione che ha un solo significato”

Antonio Cassano dice la sua sul momento vissuto dal calcio italiano.

Guarda al futuro il talento di Bari Vecchia, Antonio Cassano, soffermatosi a parlare della spinosa questione relativa alle complicazioni sportive dettate dell’emergenza Coronavirus. Intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Cassano, si è inoltre soffermato sull’accordo raggiunto dalla Juventus per il taglio degli ingaggi.

“L’accordo raggiunto dalla Juve? Se ha tagliato gli stipendi, e’ perche’ quasi sicuramente non si giochera’ piu’ questo campionato. Ci sono possibili correzioni se si potesse tornare a giocare? Allora si sarebbe potuto fare di mese in mese. Si sarebbe anche potuto fare a fine giugno. E’ giusto che il taglio si faccia in Serie A. In Serie B e in Serie C devono trovare la soluzione per non togliere soldi ai giocatori, li’ c’e’ gente che guadagna 3-4-5mila euro, che ha fatto mutui per la casa, che ha comprato un’auto a rate. I ragazzi che guadagnano meno farebbero una fatica allucinante. La speranza di poter ripartire? Sono d’accordo con Gravina. Ma se eventualmente si ripartisse con gli allenamenti il 3 maggio, servirebbe minimo un mese per la preparazione. Significherebbe arrivare ad agosto e diventa un massacro per l’anno prossimo. Io farei i playoff per assegnare lo scudetto”.