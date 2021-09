Serie A, 6a giornata: Napoli a caccia della sesta vittoria, derby di fuoco a Roma!

Dopo il turno infrasettimanale, si apre oggi la sesta giornata di Serie A con tante partite di spessore, come quella tra Inter ed Atalanta o il derby di Roma

⚽️

La Serie A inizia ad entrare nel vivo dopo ben cinque giornate. Il Napoli - che fin qui ha viaggiato a passo spedito, trovandosi in testa alla classifica a punteggio pieno - in questa sesta giornata proverà a conquistare la sesta vittoria consecutiva, in una sfida sulla carta abbordabile. Il Cagliari di Walter Mazzarri arriva al Maradona, reduce da una brutta sconfitta a favore dell'Empoli, mentre i padroni di casa vengono da un convincente 0-4 sul campo della Sampdoria.

Da tenere d'occhio l'anticipo delle 15 di oggi, sabato 25 settembre: al Picco di LaSpezia arriva il Milan di Stefano Pioli a caccia dei tre punti, ancora imbattuto in questo campionato, con due calciatori reintegrati in rosa dopo gli infortuni: Giroud, che verrà convocato e ha buone possibilità di scendere in campo dal primo minuto, e Calabria favorito su Kalulu. Il match delle ore 18 tra Inter e Atalanta sarà tra i più coinvolgenti ed importanti per la corsa Champions, con gli uomini di Simone Inzaghi che arrivano alla gara imbattuti e con il miglior attacco del campionato. Il sabato di Serie A si concluderà a Marassi: alle ore 20.45 andrà in scena la sfida tra Genoa e Verona, due squadre in cerca di punti salvezza, con lo stesso punteggio in classifica.

La domenica si aprirà con il match ad ora di pranzo, all'Allianz Stadium di Torino, tra Juventus e Sampdoria. La Vecchia Signora dopo la prima vittoria sul campo dello Spezia deve ritrovare continuità a partire da domani, contro i blucerchiati asfaltati dal Napoli nel turno infrasettimanale. Ad Udine arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, a caccia di punti per un posto in Europa: la compagine viola dovrà ripartire dal primo tempo di Firenze contro l'Inter. Chi non può permettersi di sbagliare ancora dopo un avvio di campionato un po' a singhiozzo è il Sassuolo di Dionisi; a Reggio-Emilia ospiterà la Salernitana di Castori, reduci dal pareggio rimediato in casa contro l'Hellas Verona, con un Ribery in grande spolvero in cerca del primo gol con la maglia granata.

Ad Empoli, dopo la vittoria di Cagliari, si respira un'aria piacevole alla luce dello scontro diretto per la salvezza vinto. Ma ne arriva subito un altro. Al Carlo Castellani gli uomini di Andreazzoli affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ancora avvelenato per il pari a suo avviso immeritato rimediato contro il Genoa. Sfida sulla carta semplice per il Torino di Ivan Juric, che sta dando l'impressione di potersela giocare anche con le prime della classe. Dopo il pari sfortunato contro la Lazio, i granata si trovano davanti il Venezia di Zanetti. Una squadra giovane e propositiva che non ha sfigurato a San Siro con il Milan.

La partita più attesa è senza alcun dubbio il derby di Roma. Due tifoserie accese, tre punti in palio e soprattutto uno scontro tra due big. Maurizio Sarri contro José Mourinho, una sfida che ha un solo precedente: la gara di Premier League giocata nel 2018 tra il Chelsea ed il Manchester United, terminato con il risultato di 2-2. Se i biancocelesti sono alla ricerca del riscatto dopo un avvio tutt'altro che esaltante, la Roma cerca l'ennesima vittoria stagionale per lanciarsi nella corsa Scudetto. Ma qualsiasi siano gli obiettivi e le posizioni in classifica, i Derby hanno una storia a sé!