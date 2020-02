Serie A, 24a giornata: la Juventus si riprende il primato, Sampdoria travolta dalla Fiorentina. Risultati e classifica

Ventiquattresimo turno di Serie A.

Alle ore 15,00 si sono disputate tre gare della massima serie che hanno visto le vittorie in trasferta di Fiorentina e Parma oltre al successo casalingo della Juventus. I bianconeri hanno superato per 2-0 il Brescia grazie a una rete per tempo: nella prima frazione di gioco ci pensa Dybala con una splendida punizione, nella ripresa raddoppia Cuadrado con un tocco sotto dopo uno scambio con Matuidi. Vittoria importante quella ottenuta dai piemontesi che si portano nuovamente al primo posto in classifica staccando Inter e Lazio che questa sera si scontreranno all’Olimpico. A Genova i padroni di casa della Sampdoria sono stati travolti dalla Fiorentina per 5-1 grazie alle doppiette di Chiesa e Vlahovic completate dall’autorete di Thorsby. Vittoria esterna dal sapore europeo per il Parma che fa suo il derby contro il Sassuolo, a siglare il gol decisivo è stato Gervinho.

