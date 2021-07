Sassuolo, Carnevali si sbilancia: “Locatelli? Vuole la Juve, presto l’incontro”

L'Ad del Sassuolo fa chiarezza sul futuro di Locatelli: "Vuole andare a Torino ma la Juve deve soddisfare le nostre condizioni"

"Venerdì ci sentiremo con la Juve, non è detto che ci incontreremo ma lo faremo comunque a breve e nei prossimi giorni, il tempo stringe. C’è un discorso anche con l'Arsenal e un altro club inglese, a noi fa piacere che possa rimanere nel campionato italiano, vedremo cosa succederà. Il desiderio del ragazzo è di andare alla Juve ma poi se si avvicina qualche altro club dovrà fare le sue valutazioni vagliando anche altre possibilità. Perché non è detto che le condizioni della Juve soddisfino noi, bisogna essere d’accordo in tre altrimenti potrebbe anche rimanere al Sassuolo, perché il Sassuolo comunque vuole rinforzarsi e in un modo o nell’altro dobbiamo trovare la giusta soluzione".