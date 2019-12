Sampdoria-Juventus, CR7: “Contento per il risultato, bello il gol. Supercoppa? La Lazio…”

La Juventus torna a comandare il campionato.

Sul campo dello stadio Luigi Ferraris è andata in scena la sfida tra la Sampdoria e i bianconeri, che si sono affrontati in occasione della diciassettesima giornata di Serie A. A sbloccare il risultato è stato Paulo Dybala con un bellissimo tiro al volo con il mancino, ma pochi minuti dopo Caprari ha riportato il punteggio in parità sfruttando l’errore di Alex Sandro. La Juventus è comunque riuscita a vincere grazie alla splendida rete di Cristiano Ronaldo, che con uno stacco imperioso ha sovrastato Murru e battuto Audero.

Al termine del match CR7 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della vittoria ottenuta e del suo ottimo periodo di forma: “Sono contento per il risultato, la Samp ha giocato bene, ma siamo stati più forti. La squadra ha avuto un grande atteggiamento, il gol è stato bello e sono contento di aver aiutato la squadra a ottenere i tre punti. Con la Lazio sarà una finale, è un 50/50. I biancocelesti hanno un’ottima squadra, ma abbiamo fiducia. Spero la Juve possa vincere, è quello che vogliamo. Mi sento bene, ho avuto qualche problema con il ginocchio, ma adesso è tutto alle spalle e mi sento bene, voglio aiutare la Juve a vincere dei titoli“.