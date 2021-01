Sampdoria-Juventus, Bentancur: “Preferisco giocare da regista, ma da mezzala vedo più la porta. Il tiro da fuori? In allenamento…”

Sono soddisfatto, ho ritrovato la forma fisica che volevo e mi sento bene. Tutti stiamo bene a centrocampo

Al termine della sfida di “Marassi”, il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha commentato ai microfoni di “Sky Sport”, la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni dell’uruguaiano.

ORA 20 GIORNI DI FUOCO – “Sappiamo che dobbiamo pensare di partita in partita, oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”.

PIU’ LANCI IN VERTICALE – “Anche a me piacerebbe farlo più spesso. Anche il mister me lo chiede, oggi l’ho fatto e sono contento, devo farlo di più”.

LE QUALITA’ DEL CENTROCAMPO E ARTHUR McKENNIE – “Stiamo facendo tutti bene, in mezzo stiamo bene tutti. Chi scende in campo vuole fare il meglio e tutti lo stiamo facendo. Sono contento per i miei compagni. Ruolo? Mi piace di più fare il regista, ma anche la mezzala perché arrivo di più in area”.

IL TIRO DA FUORI AREA – “Lo so, dopo ogni allenamento ci fermiamo a calciare. Il tiro c’é, manca forse un po’ di fiducia in me. Sono contento perché i miei compagni davanti fanno gol, se li possiamo fare anche noi bene. Dobbiamo far arrivare la palla bene agli attaccanti e lo stiamo facendo bene. Ogni tanto quando manca uno in partitina gioca il mister ed è ancora buono”.