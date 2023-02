Salernitana-Juventus, Allegri: “Pensiamo alla salvezza. Vlahovic più brillante”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri

Parola a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, in seguito al successo largo ottenuto in casa della Salernitana guidata da Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, esprimendosi sulla prestazione offerta dai bianconeri sul campo dell'Arechi. Di seguito le parole del mister livornese:

VITTORIA – «I ragazzi han risposto bene. Dopo il 3-0 abbiamo iniziato ad essere superficiali, subendo tanti tiri in porta. Non riuscivamo gestire la palla, pur avendo avuto occasioni. Su quello dobbiamo migliorare, in quella fase dobbiamo fare meglio».

STEP IN CUI MIGLIORARE – «Dopo è un contagio poi: la squadra nei primi 60′ si è contagiata facendo bene. Quando poi abbiamo iniziato a gestire la palla nella nostra metà campo, darla a Szczesny, controllarla con la suola, loro han poi tirato verso la porta. Dobbiamo sempre essere centrati sulla partita. Su questo dobbiamo migliorare: sono passaggi che ti dicono che dobbiamo migliorare nella testa. Oggi era una partita non da giocare ma da vincere. Nell’ultima mezz’ora abbiamo gigioneggiato».

GIRARE LA PALLA – «I primi 10 minuti potevamo fare meglio nella circolazione palla, poi siamo riusciti a muoverla ed entrare dentro in modo semplice. Bisogna lavorare su quell’aspetto e migliorare in quelle situazioni, in più la fase difensiva che va fatta nel modo migliore possibile».

RIENTRO DEGLI INFORTUNATI – «Abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi han fatto bene fino ad ora: Fagioli è entrato bene, Miretti stava facendo bene, Soulé e Iling han sempre fatto bene. C’è bisogno di tutti, giocando ogni tre giorni i cambi diventano determinanti. Abbiamo giocatori che vengono da tanti mesi di inattività, devi essere bravo e fortunato ad indovinare chi mettere dentro».

VLAHOVIC – «Anche fisicamente è più leggero, più brillante. Ha giocato anche meglio tecnicamente, questo la dice lunga. Di Maria ha deliziato, facesse sempre 60 minuti così avremmo dei vantaggi».

SCONTRO DIRETTO CON LA SALERNITANA – «Io guardo la realtà delle cose. In campo ne abbiamo fatti 41, ce ne hanno tolti 15. Dobbiamo pensare alla salvezza e poi vedremo dove arriveremo. Ora l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica».

TRIDENTE CHIESA-VLAHOVIC-DI MARIA – «Con me giocano tutti di solito. Ci sono momenti in cui giocano bene, quando bisogna fare certi tipi di partite, poi ci vuole disponibilità da parte di tutti. Di Maria in fase difensiva ha fatto un ottimo lavoro, poi è normale sia calato. È entrato Chiesa e ha fatto bene».