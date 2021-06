Rugani, parla l’agente: “Ritorno alla Juventus? Ecco come stanno le cose”

Le parole dell'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, sul futuro del suo assistito dopo l’esperienza al Cagliari

Terminata la stagione, il futuro di Daniele Rugani torna ad essere in bilico.

"La sessione estiva del mercato fu molto strana a livello di tempistica, tanto che quando arrivammo al Rennes la squadra aveva già disputato sei gare. Daniele si stava integrando bene nel gruppo, ha giocato due partite, ma un infortunio muscolare ha interrotto la sua ascesa. Per un ragazzo che fino ad allora non aveva avuto neanche un crampo, è stato un brutto colpo. E durante il recupero ha accusato una ricaduta: praticamente è stato fermo per tre mesi. Nel frattempo erano arrivate alcune richieste dall’Italia e nell’ultimo giorno del mercato invernale è passato al Cagliari dopo una trattativa fulminea".