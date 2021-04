Ronaldo, Kathryn Mayorga e l’accusa di stupro: chiesti 56 milioni di sterline di risarcimento

Momento no per Cristiano Ronaldo.

Periodo complicato per Cristiano Ronaldo costretto a fare i conti non solo con la stagione opaca della Juventus, che ora rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, ma anche con vicende extra campo. In particolare, secondo alcune indiscrezioni del “Mirror”, l’ex modella Kathryn Mayorga, che lo ha accusato di stupro nel 2009 a Las Vegas, avrebbe chiesto al bomber portoghese un risarcimento di 56 milioni di sterline – comprese le spese legali.

CR7 ha sempre negato le accuse con fermezza, ma nel 2010 aveva accettato di pagare alla Mayorga un risarcimento di 375mila sterline come parte di un accordo extragiudiziale per non divulgare la vicenda.