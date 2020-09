Roma-Juventus, saranno scelti dagli sponsor i mille tifosi che presenzieranno all’Olimpico: i dettagli

Saranno scelti dagli sponsor i mille tifosi che assisteranno a Roma-Juventus.

Una decisione definitiva dovrebbe essere presa oggi, ma quasi certamente i mille tifosi che domenica sera – alle 20.45 – potranno presenziare allo Stadio Olimpico per il big match della Serie A, saranno invitati da alcuni partner commerciali e sponsor del club giallorosso: soluzione già adottata da altre squadre nella prima giornata di campionato. I supporters invitati – scrive l’odierna edizione del Corriere della Sera -, saranno tutti posizionati in Tribuna Monte Mario e dovranno indossare la mascherina e posizionarsi uno ogni tre posti, rispettando così tutti i protocolli anti-Covid.

Le prossime ore, dunque, saranno fondamentali in tal senso. Nel frattempo, i massimi esponenti del mondo del calcio si godono il nuovo provvedimento emanato sabato sera dal Governo nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano già firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un primo piccolo passo verso la normalità.