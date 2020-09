Roma-Juventus, Pirlo: “Morata una priorità, tutto su Dybala, Douglas Costa e Bernardeschi. Turnover? Rispondo così”

“Prima potevo incidere in campo mentre ora dipendo dai ragazzi che giocano”.

Parola di Andrea Pirlo. Così l’allenatore della Juventus ha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico bianconero: dall’analisi del match dell’Olimpico, al ritorno a Torino di Alvaro Morata fino al trasferimento al Genoa di Luca Pellegrini.

LA GARA – “Aspettavamo il centravanti che è arrivato due giorni fa. Ma nella mia testa già pensavo a come metterli tutti insieme in campo. Dybala? Decideremo nel pomeriggio se portarlo o meno a Roma, questa settimana ha fatto tanto lavoro fisico. Turnover? In questo momento mi sembra presto, schiererò la squadra migliore”.

MORATA – “È un giocatore molto importante per noi, attacca bene la profondità e può fare reparto da solo. Non è stata una terza scelta ma una delle nostre priorità, perché a livello tecnico e tattico rispecchia il giocatore che cercavamo”.

PELLEGRINI – “Ci sembrava più giusto mandarlo a giocare un altro anno, magari qui non avrebbe giocato tante partite quante ne meriterebbe. De Sciglio, invece, è a completa disposizione, come lo era già la settimana scorsa”.

CALCIOMERCATO – “Non mi aspetto niente. Il mercato è ancora aperto, se ci sarà qualche occasione la sfrutteremo. Arthur giocherà? Viene da qualche mese d’inattività perché anche al Barcellona ha giocato poco. Ha bisogno di un periodo d’ambientamento, domani è a disposizione e vedremo se farlo giocare o meno”.

DOUGLAS COSTA E BERNARDESCHI – “Possono giocare su entrambe le fasce, però da attaccanti. Bernardeschi non lo vedo trequartista, è d’accordo con me ma dovrà dare lì il meglio. Cambieremo gli interpreti ma il modello di gioco non cambierà. Dzeko? Poteva essere un attaccante della Juventus, ma rimane un grandissimo giocatore. Lo stimiamo, ma purtroppo domani sarà un avversario”.