Roma-Juventus, Allegri: “Meritare non serve, gara scorbutica. Kean ha chiesto scusa”

La squadra è pronta per giocare 4-3-3? "In quel momento c'era bisogno, ma Pogba non è ancora al 100% e Chiesa va gestito. I ragazzi devono stare sereni, la squadra fino ad ora ha fatto 50 punti e quando perdi una partita così sembra che crolli il mondo addosso. Dobbiamo ripartire, perché quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Difficile vedere in giro per l'Europa una situazione simile alla nostra. Devo fare i complimenti a loro per quello che stanno facendo e una partita non può far crollare tutto".