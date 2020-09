Roma, Di Livio su Edin Dzeko: “L’ipotesi Juventus e la fascia di capitano dei giallorossi? Vi dico la mia”

Edin Dzeko resta alla Roma.

Il destino del giocatore è quello di continuare a indossare la maglia giallorossa, nonostante sia stato più volte vicino a lasciare la Capitale. Per lui diverse le trattative sfumate da quella con il Chelsea a quella con l’Inter fino ad arrivare all’ultima, ossia quella con la Juventus. Ostacolo tra lui e i bianconeri il mancato arrivo di Milik a Roma che non ha consentito al club giallorosso di portare avanti la trattativa per la cessione del bomber bosniaco. Dzeko aveva già salutato i tifosi romanisti e il tecnico Fonseca con il quale ebbe qualche screzio dopo la partita di Europa League con il Siviglia. Adesso che rimarrà alla Roma, l’ex Manchester City dovrà cercare di ritrovare il feeling perduto con l’allenatore.

Angelo Di Livio, ex giocatore della Nazionale e grande tifoso romanista, ha commentato le vicende che riguardano Edin Dzeko e l’opportunità di fargli indossare ancora la fascia da capitano affermando: “È giusto che sia lui a continuare ad indossarla. Chiusa l’ipotesi di poter giocare per la Juventus, è normale che sia così. Anche perché è il giocatore più carismatico della Roma“.

