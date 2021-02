Porto-Juventus, Marocchi: “Su CR7 era calcio di rigore, Zaidu lo travolge. Quarti di finale? Ho la mia idea”

Dopo il triplice fischio del match Porto–Juventus, terminato 2-1, le parole dell’ex centrocampista bianconero, Giancarlo Marocchi.

Al triplice fischio della sfida persa dalla Juventus contro il Porto in Champions League per 2-1, l’ex centrocampista, oggi opinionista, Giancarlo Marocchi, durante il format in onda su “Sky Sport”, ha commentato episodio del presunto fallo del difensore nigeriano Zaidu Sanusi su Cristiano Ronaldo, con il portoghese della Juventus che ha protestato in maniera accesa con il direttore di gara. Di seguito le parole dell’ex bianconero.

“Zaidu non riesce a frenarsi e lo travolge, era calcio di rigore. La Juve del secondo tempo può ribaltare il risultato, quella del primo no”.

