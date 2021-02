Porto-Juventus, Capello: “A Napoli un brutto ko, in Champions League serve concentrazione. Assenza Bonucci? Rispondo così”

Nel corso del format “Sky Sport”, l’ex tecnico di Milan e Juventus, Fabio Capello, ha commentato il momento della squadra bianconera, che oggi scende in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, dopo la sconfitta rimediata sabato scorso al “Diego Armando Maradona”, contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni del “Don Fabio”, in qualità di opinionista.

“Quella è stata una battuta d’arresto, in Champions League non puoi permetterti la stessa disattenzione. Nel secondo tempo ho visto una buona gara della Juventus, questa sera sarà difficile. Il Porto difende bene e concede poco. Sarà importante il centrocampo”. Capello ha poi commentato le pesanti assenze, in fase di manovra, alle quali dovrà far fronte il tecnico bianconero, Andrea Pirlo – “Arthur è un giocatore che cuce, ma questa sera alla Juventus mancherà soprattutto Bonucci. In difesa non si sentirà la sua mancanza magari, quanto piuttosto a livello di costruzione del gioco”.