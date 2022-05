Playoff Serie C, outsider Juventus U23: il sogno B di Zauli con Soulè e Da Graca

La scheda della Juventus U23 di Zauli che si appresta a giocare la gara di ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro il Padova

Il modulo tattico utilizzato da Zauli è il 4-3-3 imperniato su principi molto chiari: giocare con un sistema che prevede l’occupazione degli spazi in fase di non possesso e con frequenti movimenti sull’ultimo terzo di campo in transizioni attive, così da non dare punti di riferimento all’avversario. Recuperare la palla è un mantra per la Juventus di Zauli, che va a stressare in modo particolare il possesso avversario sul nascere della costruzione. Una tipologia di calcio paragonabile a quella di uno dei più grandi tecnici del panorama italiano ed europeo, Maurizio Sarri.