Playoff-C, Gubbio e Juve U23 accedono al turno successivo. Out Lucchese e Piacenza

Nelle gare delle 17:30 valide per i playoff di Serie C, Gubbio e Juventus U23 accedono al prossimo turno, eliminando rispettivamente Lucchese e Piacenza, tramite il risultato di 1-0 per i rossoblù mentre 0-0 per i piemontesi. Vista la posizione migliore di classifica, della compagine bianconera, anche il pareggio gli garantisce il superamento della prima fase del torneo.