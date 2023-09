Pescara-Juventus Next Gen 3-1, Damiani: “Felice per la prima con questa maglia”

Esordio con la maglia della Juventus per Samuele Damiani. Approdato alla corte del tecnico Brambilla dal Palermo a titolo temporaneo fino al termine della stagione, il duttile centrocampista classe 1997 ha debuttato dal primo minuto contro il Pescara. In occasione del match valevole per la prima giornata del campionato di Serie C (Girone B), gli uomini di Zeman hanno battuto 3 a 1 i ragazzi della Next Gen in una partita senza storia, segnando tre volte nei primi 45 minuti: decisive le reti messe a segno da Cuppone (doppietta) e Accornero. Nella ripresa inutile ai fini del risultato il gol di Guerra.