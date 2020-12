Parma-Juventus, Morata: “Il livello del campionato è alto, sarà un match difficile. Serie A? Si può vincere così”

Alle 20.45, Parma–Juventus, chiuderà il sabato di anticipi della tredicesima giornata del campionato di Serie A

L’attaccante della squadra bianconera, Alvaro Morata, intervistato da JTV, ha presentato così il match di stasera contro i ducali. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo.

“Sarà una partita difficile di sicuro, quest’anno il livello è molto alto, ma penso che noi siamo sulla strada gusta. Quest’anno abbiamo perso dei punti per dei nostri errori, ma credo che basti un po’ più di cattiveria, però bisogna iniziare a vincere tutte le partite in Serie A perché questi punti poi alla fine fanno la differenza”.

RISPETTO PER IL PARMA: “Li conosciamo, hanno grandi giocatori in difesa e in attacco, ma anche noi abbiamo le nostre armi e spero che le sfrutteremo oggi” – questo è quanto dichiarato dal numero nove della Juventus.

