Parma-Juventus, Kulusevski: “Pirlo da grande libertà, in campo ci divertiamo. Lotta scudetto col Milan? Ho la mia idea”

Successo esterno dei bianconeri che travolgono il Parma a “Tardini” con un sonoro 0-4.

La Juventus vola così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal grande ex della gara autore del primo gol del match, Dejan Kulusevski, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria nella trasferta emiliana.

Di seguito, le dichiarazioni del centrocampista bianconero.

“Io a Parma ho vinto anche uno scudetto primavera, ero contento di tornare e giocare contro i miei vecchi compagni. Contento di tornare in questo bellissimo stadio”.

BEL GIOCO+DIVERTIMENTO= RISULTATI – “Quando giochi devi divertirti e noi collaboriamo molto, si deve cambiare e guardare i compagni intorno. E’ facile giocare così, mi piace tanto, voglio migliorare per fare meglio”.

LA POSIZIONE IN CAMPO – “Se posso decide giocherei libero, tutti vogliono giocare liberi. Mi piace essere libero ma ascolto il mister e faccio il meglio per la squadra. Mi sento bene e Pirlo mi lascia grande libertà. Sono contento. In alcuni situazioni vorrei essere in mezzo e altre sulla fascia, fa bene a cambiarmi di posto”.

SULLA SCIA DI DE BRUYNE – “E’ fortissimo e vorrei diventare forte come lui. Lui prende tanto spazio, parte dal basso, fa assist e gol. Guardo lui come altri, è un esempio e voglio diventare forte come lui”.

LA GIOIA DI AVER APERTO LE DANZE DEL 4-0 – “Quando gioco penso sempre prima della partita quale gol voglio fare e quando succede sono contento. Appena ho fatto riscaldamento ridevo, ero contento di giocare in questo campo che conosco. Juve di Kulusevski o Milan di Ibra? Vediamo alla fine, chi sarà il migliore vincerà” – queste le dichiarazioni del centrocampista bianconero, Dejan Kulusevski.

