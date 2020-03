Oddo-Mediagol: “Calcio e Coronavirus, la penso così. Crisi del Milan e super Atalanta. Inzaghi e Liverani top, l’Italia…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Massimiliano Radicini

Una carriera intensa e pluridecorata in cui è riuscito a conciliare doti tecniche, determinazione, personalità. Leader carismatico e riferimento imprescindibile in seno a spogliatoi impreziositi dalla presenza di numerose stelle di prima grandezza del firmamento calcistico mondiale. Massimo Oddo, abruzzese classe 1976, ha vestito, tra le altre, le maglie prestigiose ed intrise di storia di Milan, Lazio e Bayern Monaco, conquistando scudetto, Supercoppa Italiana, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club con i rossoneri e sollevando una Coppa Italia con la Lazio di Roberto Mancini nel 2003-2004. L’apice della sua parabola da calciatore griffato indelebilmente nella magica notte di Berlino, quando con l’Italia di Marcello Lippi si laureò campione del Mondo al culmine di una cavalcata trionfale e controcorrente. Esterno destro dalla falcata poderosa e dalle spiccate doti propulsive, fisicità imponente e buona tecnica di base, stantuffo inesauribile sulla corsia e specialista nell’esecuzione delle palle inattive. Leadership, acume ed intelligenza tattica hanno ispirato la sua carriera di allenatore. Tecnico capace di conferire identità tangibile, indole propositiva, impianto di gioco audace e brillante alle formazioni fin qui guidate, ha sfiorato la Serie A nel 2015 sulla panchina del Pescara per poi conquistarla l’anno successivo, battendo in finale playoff il Trapani di Serse Cosmi. Le esperienze tra luci ed ombre di Udine e Crotone, l’esonero di Perugia con la squadra ancora in zona playoff. L’ex Lazio e Milan ha concesso un’interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it in cui si è soffermato sull’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus che sta sconvolgendo equilibrio e quotidianità di ognuno di noi alla luce di un quadro estremamente critico in termini di soggetti contagiati e numero di decessi. E non solo. Tanti i temi approfonditi da Oddo, la lotta Scudetto in Serie A con Juventus, Inter e Lazio candidate al titolo, la crisi tecnica e dirigenziale in casa Milan, le prospettive dell’Italia di Mancini in vista dell’Europeo rinviato al 2021 e tanto altro ancora…

