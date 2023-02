Napoli-Juventus Primavera, Moggi a bordo campo: Procura FIGC apre un’inchiesta

La Procura federale della Figc ha aperto un'indagine sulla presenza di Luciano Moggi, ex dg bianconero, a bordo campo della partita Napoli-Juventus Primavera andata in scena lo scorso 14 gennaio scorso. Moggi non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della federcalcio, in quanto radiato a vita dopo Calciopoli, in seguito alla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato "preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio".