Napoli-Juventus, l’analisi di Del Piero: “Sconfitta è uno schiaffo pesante, ma c’è una soluzione”

Alessandro Del Piero analizza la sconfitta della Juventus contro il Napoli, arrivata in finale di Coppa Italia.

L’ex capitano bianconero, ospite a distanza di Sky Sport, ha detto la sua in merito alla prestazione degli uomini guidati da Maurizio Sarri. Nessuna azione degna di nota, con Meret praticamente inoperoso, e un Cristiano Ronaldo lontano anni luce dalla forma straripante che lo ha sempre contraddistinto.

“A livello emozionale, penso che questo schiaffo pesante, molto pesante, debba essere usato e trasformato come energia positiva per il finale di campionato e la Champions League. Dev’essere un motivo di stimolo: abbiamo visto che ci sono dei problemi, mettiamoci sotto e sistemiamo le cose, con un pizzico di energia. Anche se in tre mesi sarà complicato trovarla”.