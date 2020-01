Napoli-Juventus, De Magistris: “Sarri ci ha regalato il grande calcio, accettare i bianconeri una contraddizione”

Si avvicina la sfida di campionato tra Napoli e Juventus che andrà in scena domenica sera a partire dalle ore 20,45.

Un match che nelle stagioni precedenti valeva uno scontro al vertice, in questa annata invece non ha una valenza importante per quanto concerne la lotta Scudetto. I partenopei, infatti, sono reduci da un periodo di crisi nera stemperata solo dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio che gli ha permesso di accedere alle semifinali della competizione. Sulla gara di domenica sera si è espresso il sindaco partenopeo, Luigi De Magistris, che intervistato dalla redazione de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Il primo cittadino si è soffermato sul ritorno al “San Paolo” di Maurizio Sarri che in azzurro ha davvero lasciato un segno importante nel corso delle sue stagioni vissute in Campania.

“Sarri lo ricordiamo per essere stato un allenatore che ci ha regalato un grande calcio. Con lui abbiamo sfiorato lo Scudetto, ma per quanto mi riguarda è una forte contraddizione andare alla Juve rispetto alla sua narrazione della città. Un professionista può andare ovunque e anche alla Juve, che è una grande squadra, però Sarri aveva raccontato un’altra storia”.

