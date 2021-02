Napoli-Juventus, Andrea Pirlo: “Abbiamo giocato una buona partita. Ci è mancata una sola cosa”

La Juventus esce dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con una sconfitta per 1-0.

Napoli-Juventus, Insigne la risolve: “Vittoria ricca di significati. Potrebbe essere la svolta decisiva”

I bianconeri dopo un primo tempo opaco hanno reagito nel secondo tempo, ma si sono scontrati contro il muro difensivo dei partenopei. Andrea Pirlo nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dove è parso amareggiato per la brutta sconfitta.

L’allenatore della Vecchia Signora è comunque contento per il gioco espresso dai suoi, ma deluso per il mancato gol: “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Fatta una buona partita, creando tanto, peccato non aver trovato il gol e quindi il risultato. Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla e loro si posizionavano in modo da recuperarla. E’ stato l’unico errore del primo tempo. Nella ripresa siamo stati più intraprendenti, l’unica cosa che è mancata è il gol”.

Pirlo viene incalzato anche sull’assenza di Paulo Dybala, la cui mancanza si sta facendo parecchio sentire: “Ho tenuto fuori Kulusevski per avere un cambio in panchina in attacco. Bernardeschi doveva fare la partita che doveva, si è mosso bene. Peccato che non sia riuscito a tirare meglio nel primo tempo. Dybala è un giocatore importante, lo stiamo aspettando”.