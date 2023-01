Napoli-Juventus, Allegri: “Sconfitta meritata. Ora dobbiamo rimetterci in piedi”

C’è da fare i complimenti al Napoli perché ha fatto una buona partita. Per quanto riguarda noi eravamo un po’ bassi di energia. Dopo i primi 20 minuti che avevamo un po’ difficoltà ci siamo alzati, però il calcio è anche questo. Ora bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie e iniziare di nuovo a lavorare. Non è la sconfitta più pesante della mia carriera con la Juventus. Stasera è stata meritata, poi ci sono delle situazioni, come stasera, dove ogni situazione rischi di prendere gol, ma sono situazioni facilmente leggibili. A volte il calcio è anche questo, abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla, però poi non è stato così. Ma questo non ci fa assolutamente buttare giù, perché comunque veniamo da otto vittorie di fila”.