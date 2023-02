Nantes-Juventus, Allegri: “Di Maria un campione. Dobbiamo arrivare in fondo”

Le parole di Massimiliano Allegri al termine del match tra Nantes e Juventus

⚽️

Parola a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, in seguito al successo ottenuto in casa del Nantes guidato da Antoine Krilone Kombouaré, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, esprimendosi sulla prestazione offerta dai bianconeri sul campo della Beaujoire. Di seguito, le parole del mister livornese:

"Sono contento della prestazione perchè non era una partita facile, dopo il risultato dell'andata. Qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, dopo il 2-0 e loro rimasti in dieci abbiamo avuto un vantaggio. Dobbiamo migliorare nella velocità del passaggio, bisogna togliersi un po' di pigrizia in queste cose perché dobbiamo capire, come in occasione dei gol, solo tenendo la palla e usando tutto il campo abbiamo solo dei vantaggi.”

Di Maria? "I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice. Quando hai un giocatore così alza il livello della squadra, gli altri sono più tranquilli e vede delle cose che gli altri non vedono".

Fagioli? "Lui, Miretti - quelli che hanno giocato un po' di più - hanno qualità importanti. Sono giocatori diversi però è normale che hanno bisogno di giocare. Stanno giocando. Alternano pezzi di partite un po' meno belli e migliori. Fagioli ha grandi qualità tecniche e sono molto contento".

Cambia un po' la gerarchie degli obiettivi? "Non è che cambia gerarchia. La cosa che voglio far passare è che non è perchè siamo stati eliminati dalla Champions, noi possiamo vincere l'Europa League. Ci sono squadre di valore, noi abbiamo il dovere di arrivare in fondo come abbiamo il dovere di arrivare in fondo in Coppa Italia. In campionato siamo un po' lontani ma vediamo dove possiamo arrivare".

E' un alibi non aver avuto un campione come Di Maria o le difficoltà della Juventus prescindono da queste assenze? "A parte il Napoli che sta facendo un campionato a sé, credo che la squadra si sta comportando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, dove siamo stati eliminati dal Benfica che è una squadra importante. In campionato abbiamo fatto 47 punti. In Coppa Italia è in semifinale poi capisco che è normale che dall'esterno si vede la Juventus a 32 punti. Noi abbiamo sbagliato il passaggio in Champions ma poi la stagione della Juve è più che positiva. Ora c'è bisogno di tutti, ma noi non possiamo snobbare l'Europa League o il campionato perchè abbiamo 32 punti".