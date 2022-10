Milan-Juventus, Allegri: “Sfida bella da giocare. Su Vlahovic e Milik dico questo”

Parola a Massimiliano Allegri . L'attuale tecnico della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Dazn in vista del match contro il Milan , in programma sabato 8 ottobre alle ore 18 allo stadio San Siro . Di seguito le sue parole:

“Milan-Juve è sempre bella da giocare, domani sarà meraviglioso con lo stadio pieno. È una sfida da vivere nel migliore dei modi. Higuain? Credo che in carriera abbia fatto meno di quello che poteva fare, a livello tecnico è un giocatore straordinario, lo paragono ai migliori che ho avuto la fortuna di allenare. Vlahovic? Giocare con Milik può aiutarlo, ma diciamo che contro il Maccabi Haifa ha giocato la miglior partita da quando è arrivato alla Juventus. È molto più sereno e tranquillo, è un segnale di crescita. Rabiot nello spogliatoio è silenzioso, ma a livello caratteriale in campo si mette sempre a disposizione dei compagni e si fa sentire. Questo è il pregio migliore che ha. Speriamo di andare meglio quest’anno. Per uscire da San Siro con un risultato dobbiamo fare una grande prestazione. Ho vissuto questo momento con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere in autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo domani di trovare la prima vittoria."