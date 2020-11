Maradona, l’autogol clamoroso di Cabrini: “Diego ancora vivo se fosse stato alla Juventus e non al Napoli”

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha scosso l’intero movimento calcistico mondiale.

Il Pibe de Oro è deceduto lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio. Un trauma vero e proprio per tutti gli argentini e gli appassionati di calcio che hanno dovuto a malincuore salutare una vera e propria Leggenda dell’universo calcio. Diversi i messaggi di stima e gli omaggi celebrativi rivolti all’ex campione del Napoli, a fare da contraltare anche qualche uscita di dubbio gusto, come la frase davvero shock pronunciata dall’ex campione del Mondo, Antonio Cabrini. Di seguito le parole dell’ex juventino rilasciate a Irpinia Tv nel corso dell’intervista concessa quest’oggi.

“Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juve e non del Napoli. Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”.