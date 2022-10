Maccabi-Juventus, Agnelli: “Allegri resta? Non è colpa dell’allenatore. Serata dura”

Di male in peggio per la Juventus che dopo la sconfitta in campionato contro il Milan ha subìto anche i colpi in Champions League contro il Maccabi Haifa per 2-0. Massimiliano Allegri dovrà compiere un'impresa per conquistare l'accesso agli ottavi di finale della competizione, con un occhio all'incontro tra Paris Saint-Germain e Benfica. Queste le dichiarazioni nel post partita del presidente bianconero Andrea Agnelli , rilasciate proprio al posto del tecnico ai microfoni di Sky Sport:

"Quella di oggi è una serata difficile ma è un periodo difficile. E' uno dei periodi più difficili, è il momento dell'assunzione di responsabilità e sono qui per questo. Provo vergogna per quello che sta succedendo, sono arrabbiato, ma so anche che nel calcio si gioca in 11, si perde in 11 e si vince in 11. Allegri resta? In una situazione come questa non è la questione di una persona sola. E' una questione di gruppo. C'è da provare vergogna, i tifosi fanno fatica a girare per strada in questo momento. Non può essere colpa dell'allenatore se non vinciamo un contrasto. La Juventus ha sempre fatto le verifiche a fine anno, ho sempre fatto fatica a pensare a un cambio a stagione in corso alla Juventus ed è ancora così. Questo è un gruppo di 80-90 persone e deve avere la capacità di ritrovarsi per permettere alla squadra di mettere in campo le qualità che ha".