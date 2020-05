Lione, Rongoni in tackle: “Sogno che la Juventus perda lo scudetto, poi noi daremo il colpo di grazia”

Parola a Paolo Rongoni.

Diversi sono stati i temi trattati dal preparatore atletico del Lione, collaboratore di Rudi Garcia che nel corso della sua carriera ha lavorato anche nella Roma e nella Lazio, quando Vladimir Petkovic sedeva sulla panchina biancoceleste: dalla lotta scudetto in Serie A che, in caso di ripartenza, vedrà ancora una volta protagoniste Juventus, Lazio e Inter, alla sfida di ritorno di Champions League contro Cristiano Ronaldo e compagni.

“Il mio sogno è che la Lazio si porti a casa lo scudetto e che il giorno dopo la Juventus debba giocarsi il passaggio del turno avendo perso il titolo, che ci sia un casino enorme dentro la squadra bianconera e che noi le diamo il colpo di grazia”, ha dichiarato Rongoni, intervistato ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’. “Loro arriveranno sicuramente più in condizione dopo 12 partite, l’unica cosa che potrebbe avvantaggiarci è che le cose non vadano bene in casa Juve. In questo modo gli si creerebbe un maremoto interno. È l’unico modo per avere qualche chance in più: noi stiamo faticando anche ad organizzare le amichevoli visto che il governo ha vietato anche le partite. In questo momento per giocare dovremmo andare in Qatar, o comunque all’estero. Diventa un problema logistico confrontarci con loro, è questo l’ostacolo maggiore”, ha concluso.

Quando si giocherà Juventus-Lione? Al momento non c’è alcuna ufficialità da parte dell’UEFA. Nelle scorse settimane, la società francese aveva svelato la data del recupero, ovvero il prossimo 7 agosto 2020. Una notizia poi smentita. Ciò nonostante, l’intenzione dell’UEFA resta quella di concludere la stagione dei campionati e dei tornei europei.