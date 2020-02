Lione-Juventus, Szczesny: “Errore Bonucci-Pjanic? C’è stato un misunderstanding”

La Juventus perde in casa del Lione.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Tousart.

Al termine del match il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Cosa è successo? Abbiamo sbagliato il primo tempo e giocato senza un ordine ben preciso, nella ripresa abbiamo cambiato strategia ma c’è mancato il gol o comunque un tiro in porta. Adesso servirà dare tutto nella gara di ritorno. Concentrazione? Credo che dopo il primo tempo abbiamo giocato meglio, pagata la prestazione con una sconfitta ma dobbiamo ripartire da qui. La mancanza di De Ligt ha fatto anche la differenza, poi dentro l’area succede di tutto ma l’azione bisogna fermarla molto prima. Sul calcio d’angolo è stato anticipato Bentancur ma giocando a zona ci può stare, non è una mancanza di concentrazione. Su errore di Bonucci che non si è capito con Pjanic possiamo dire che c’è stato un misunderstanding, per fortuna il loro attaccante ha calciato fuori altrimenti sarebbe stato molto peggio“.