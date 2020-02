Lione-Juventus, Sarri: “Giro palla troppo lento. Abbiamo 90 minuti per rimediare”

Sconfitta pesante per la Juventus.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di finale della Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Tousart. I bianconeri dovranno adesso dare il massimo al ritorno per tentare di ribaltare il risultato e passare ai quarti di finale.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Ogni tanto ci capita di regalare il primo tempo, questa sera la circolazione di palla è stata blanda in quella frazione di gioco e quando giri la palla così lentamente vieni aggredito e la perdi. C’è mancata la velocità e la cattiveria di muovere la palla velocemente, abbiamo preso gol con De Ligt fuori che si stava facendo medicare. Fatto un secondo tempo nettamente migliore, ma per una partita di Champions League è un po’ poco per venirne a capo. Troppo spesso anche quando giocavamo a due tocchi eravamo troppo lenti, dobbiamo lavorare su questo perché è un concetto che prima o poi dovrà passare. C’è la fortuna che ci saranno 90 minuti per rimetterla a posto. Il riscaldamento è stato regolare, quando la palla si gestisce così lentamente diventa tutto più difficile perché è facile perdere la palla. la cosa strana è che in allenamento andiamo più forte rispetto a quello fatto questa sera soprattutto nel primo tempo. Secondo tempo è stato migliore e c’è stato più movimento senza palla, abbiamo fatto meglio e chiuderli nella parte finale nella loro area“.

