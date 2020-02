Lione-Juventus, Danilo: “Bisogna lavorare per passare il turno. Bonucci? Parleremo”

La Juventus cade contro il Lione.

In occasione dell’andata degli ottavi di Champions League, il Parc Olympique Lyonnais ha ospitato la sfida tra il Lione e la Juventus. I padroni di casa hanno trionfato 1 a 0 grazie al gol di Tousart, che ha affondato i bianconeri obbligati ad una grandissima prestazione al ritorno per ribaltare il risultato e ottenere il passaggio ai quarti di finale.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il terzino della Juventus, Danilo, ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Non possiamo permetterci di regalare un tempo di una competizione così importante, adesso bisogna lavorare e dare tutto in vista del ritorno giocando come ci siamo espressi nel secondo tempo. Davanti al nostro pubblico abbiamo l’obbligo di vincere la partita e di conseguenza passare il turno, ci vorrà più possesso palla e più coraggio attaccando ogni spazio. Bonucci ha detto che la squadra ha mostrato poca attitudine della squadra? Non posso rispondere a questa domanda perché non ho ancora parlato con Leo, quindi voglio confortarmi con lui e capire cosa è realmente successo“.