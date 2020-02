Lione-Juventus, Bonucci: “Abbiamo sbagliato il primo tempo. Matuidi? Ecco cosa gli ho detto”

Sconfitta pesante per la Juventus.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di finale della Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Tousart. I bianconeri dovranno adesso dare il massimo al ritorno per tentare di ribaltare il risultato e passare ai quarti di finale.

Al termine del match il difensore e capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Abbiamo sbagliato il primo tempo perché eravamo secondi su tutto e in certe partite il minimo errore lo paghi. Abbiamo praticamente regalato un tempo, nella seconda frazione non hanno mai calciato in porta perché si è vista la vera Juventus. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci e quello è stato un piccolo momento dove loro sono stati bravi a farci male, adesso concentriamoci sulla partita di domenica contro l’Inter e poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Primo tempo? Eravamo lunghi e distanti con i reparti, poco aggressivi e l’aggressività te lo dà la testa. Durante il riscaldamento non ho ripreso Matuidi ma gli ho detto che la squadra la fanno tutti, bisogna essere sempre pronti tutti e diciotto. Dobbiamo far squadra anche in queste piccole cose che fanno la differenza“.