Lecce-Juventus, Allegri: “Gli alibi non mi piacciono. Fatto male in Champions League”

Parola a Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa odierna, in vista del match tra i bianconeri ed il Lecce in programma sabato 28 ottobre alle ore 18.00 tra il club piemontese e gli uomini di Marco Baroni . Di seguito le parole del livornese:

"Le giustificazioni e gli alibi non mi piacciono. Al momento stiamo facendo una stagione che ha dei punti di ritardo in campionato... La cosa che abbiamo fatto male è la Champions, quello sì. Ma in campionato abbiamo tempo per recuperare. Ora dobbiamo fare bene, da squadra, la gara col Lecce. Col senno di poi è facile... Quando si decidono le cose, sul momento, la decisione è sempre quella giusta. Chi è andato avanti coi se nella vita non ha mai fatto niente, sono tutti disperati a giro per il mondo".