Lazio, Tare: “Post lockdown devastante, troppi infortuni. Scudetto? Mai arrendersi”

Pochi istanti al fischio d’inizio di Juventus-Lazio.

Le due squadre, a lungo protagoniste nella corsa allo scudetto, hanno recentemente vissuto un vistoso calo. La compagine di Simone Inzaghi nelle ultime quattro giornate ha raccolto tre sconfitte ed un pareggio, mentre i bianconeri sono reduci da due pari e un ko. La parola d’ordine del monday night, dunque, è rivalsa.

Il ds biancoceleste Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara, ha parlato del momento che i capitolini stanno vivendo: “Abbiamo subito degli infortuni veri, le prime quattro settimane post lockdown sono state devastanti. Da quando abbiamo iniziato ad allenarci in gruppo stranamente sono successe cose che non ci aspettavamo. Ma la squadra c’è e dovremo cercare fino in fondo di raggiungere il miglior risultato possibile. Scudetto? Non ci dobbiamo arrendere, non c’è nessun motivo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, niente è impossibile nella vita. Non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto ciò che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma dati di fatto. Abbiamo aspettato questa partita con entusiasmo, che dobbiamo portare sul campo stasera”.

